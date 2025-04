5. aprila 1941. godine, odseo je u kafani „Zora“ (nekadašnja „Ruska lira“) na uglu Makedonske i Dečanske ulice, sa još četvoricom pilota. Znali su da se njihov sudbonosni momenat bližio. Iz Komande im je saopšteno da imaju tek toliko vremena da se pozdrave sa najmilijima i da se okupe na istom mestu, a oni su se odlučili da to bude kafana „Zora“. Čekali su uz muziku, ali bez alkohola. Oko jedan sat nakon ponoći zazvonio je telefon, a strogi vojnički glas tražio je komandira 102. eskadrile komandanta I klase Miloša Žunjića. Bio je to momenat za koji su se ceo svoj život pripremali. Kapetan Miloš Žunjić je izvršio poslednu prozivku, a piloti su se pravo iz kafane uputili na aerodrom u Zemunu. Kada je oglašena vazdušna opasnost on je izdao naredbu: „Za mnom! Pali i poleći po patrolama“ i poleteo sa svojim ljudima. Eskadrila predvođena komandirom Žunjićem vinula se u vazdušnu borbu sa svojih 7 lovaca. Kapetan Miloš Žunjić je tokom borbi uspeo da obori jedan nemački bombarder Hajnkel 111, ali su njegov avion teško oštetili nemački meseršmiti. Bio je primoran da padobranom iskoči iz aviona. Spuštajući se padobranom piloti Luftvafea su pucali u njega i ubili ga i pored toga što prema nepisanom pravilu pilot koji iskoči iz aviona prestaje da bude meta. Njegovo beživotno telo sa padobranom je palo u reku Tamiš u blizini sela Glogonj. Ribari su izvukli telo, a meštani su ga potajno sahranili. Kasnije su njegovi posmrtni ostaci preneti u porodičnu grobnicu na Novom groblju u Beogradu. Deset dana pre svog 34. rođendana kapetan Miloš Žunjić napustio ovozemaljski život i vinuo se se na krilima slave u Panteon slavnih. Na skromnom nadgrobnom obeležju, koja krasi grobnicu kapetana Miloša Žunjića, stoji kratak i jednostavan natpis, kojim je rečeno više nego u svim opširnim govorima i dugačkim epitafima: