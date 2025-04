Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Bele Bartoka (Borča), na delu od zone raskrsnice sa Trgom oslobođenja do zone raskrsnice sa Prelivačkom ulicom (okretnica „Borča 3”), od danas pa do 20. aprila doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.