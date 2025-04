Neke od linija javnog gradskog saobraćaja u Beogradu izmenjene su do ponedeljka ujutru zbog dve manifestacije u centru grada - "Beogradskih dana porodice" i narodnog skupa "Ne damo Srbiju" .

Linije se menjaju na delu ulične mreže od Trga Nikole Pašića do Dečanska, odnosno od Nušićeve do Trga Nikole Pašića, kao i na Bulevaru kralja Aleksandra od Takovske do Beogradske ulice, sa svim poprečnim ulicama, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.