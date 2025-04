- Samo nikada nisam boksovao, jer nisam voleo da me neko bije, makar to bilo i u ringu - govorio je Spasojević 1998. godine za Ilustrovanu politiku, koji je posle rata bio jedan od osnivača fabrike obuće "Petar Velebit" na Voždovcu, a bio je prvi predsednik Sindikata kožarskih radnika Beograda.

- A prevoz, gori nego sada. Jedan autobus je vozio odavde do grada ispod onog podvožnjaka kod zgrade SIV-a. Kad padne kiša, ili kad zaledi, vozi samo do podvožnjaka, ne može ispod. Meni je do preduzeća na Voždovcu trebalo sat i po, nekad i dva. Toliko i natrag. Samo, nije to bilo teško, navikne se čovek, a i mladost - pričao je on.