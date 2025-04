Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća u u utorak, 15. aprila planirani su radovi na vodovodnoj mreži u Opštini Stari grad u veremu od 8 do 18 časova. U tom periodu bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Karađorđeva (od Pariske ulice do Brankovog mosta), Pariska (od Karađorđeve do Kneza Sime Markovića) i Bulevar vojvode Bojovića (do Dunavske). Potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne. Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.