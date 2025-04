Transfuzija krvi Danas na sledećim mestima možete dati krv i nekome spasiti život! Pokažite humanost na delu

Foto: Shutterstock

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.