Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv , to mogu da urade na sledećoj lokaciji, s obzirom da danas obeležavamo Veliki petak.

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.