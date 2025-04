Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 24. aprila, od 8 do 24 časa bez vode će ostati potrošači u ulicama Kneza Mihaila (od Vuka Karadžića do Pariske) i Pariskoj (od Kneza Sime Markovića do Uzun Mirkove), navodi se u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo.