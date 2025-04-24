DELOVI 10 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE! Ovo je kompletan spisak ulica, isključenja počinju u 8 sati
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u deset opština.
Stari grad
8.30 - 14 časova
BUL. DESPOTA STEFANA: 18-24,50-50,3-7, ĐURE DANIČIĆA: 10,13-17/, EMILIJANA JOSIMOVIĆA: 4, HILANDARSKA: 22-22,26, JELENE ĆETKOVIĆ: 6-10, KOPITAREVA GRADINA: 1-5, SIMINA: 22-22A, SKADARSKA: 10-16,20-36 ,9, ZETSKA: 2-4,1-5,
Stari grad
9 - 12 časova
KALEMEGDAN VELIKI: BB,
Vračar
9 - 14 časova
SREDAČKA: 7-11,
Palilula
11 - 13 časova
Naselje BG-KRNJAČA: PANČEVAČKI PUT: BB,BB,
9 - 11 časova
PANČEVAČKI PUT: bb,
9 - 15 časova
BIZERTSKA: 2,8-16,1-3, EMILA HAJEKA: 1-13, POPOVA BARA N 1401: 2-12,1-7, POPOVA BARA NOVA 14: 2D-10,1G,5-15, Naselje BORČA: ANDROVAČKA: 8A,9A, POPOVA BARA N 1402: 28,1-1A, POPOVA BARA NOVA 1403: 4-6,10-18,1-5, PUT ZA OVČU: 4-6,10,5,15A, ZRENJANINSKI PUT: 128-134,
Savski venac
8.30 - 14 časova
ALEKSANDRA TIRNANIĆA TIRKETA: 2D-8,12,5-9A,17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 1-7A,13-17, PIVLJANINA BAJA: 83,87, Naselje BEOGRAD: DIANE BUDISAVLJEVIĆ: 6,
Voždovac
9 - 12 časova
KUMODRAŠKA: 378,
Rakovica
8.30 - 14 časova
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: 10, GREGORČIĆEVA: 2-8,1, HASANAGINICE: 2-2A, JELKE BOJKIĆ MAKAVEJEV: 2-20A,38A,1-17,25-27, KOSTE ŽIVKOVIĆA: 2-8,1-17, M BLAGOJEVIĆA ŠPANCA: 2-26,7-7b,15, NATOŠEVIĆEVA: 2-8,20-32,7-13,17, PERE VELIMIROVIĆA: bb,bb,bb,bb,2-20,28-34,1-27A, RELJKOVIĆEVA: 4-12,1-13, SRZENTIĆEVA: 2-8,1-9, TAVČAREVA: 1-5, TRSTENJAKOVA: 2-14,1-11, VUKASOVIĆEVA: 2-4,
Novi Beograd
8.30 - 12.30 časova
GANDIJEVA: 44,148-174, JURIJA GAGARINA: 149A-149a,
Zemun
12 - 14 časova
Naselje BATAJNICA: BRANISLAVA BARIŠIĆA: 80C-90Ž, ŠIROKI PUT: 31e-31k, VOJVODE NOVAKA : 61b,
Mladenovac
9 - 16 časova
Naselje RABROVAC: KLASOVAČKA: 20,26, RABROVAC: 340,337, Naselje VLAŠKA: PRELEPAC: 40,50, VLAŠKA: 10,346A,358A-360A,432A,442,359A,383A,397,431A, ZANATLIJA: 2A,1A,
Surčin
7 - 17 časova
Naselje SURČIN: ANE KARENJINE: 1, BOBIJA FIŠERA: 5-9, CARA DUŠANA: 36, DR JOVANA RAŠKOVIĆA: 3, GETEOVA: 4, HIPOKRATOVA: 2, ILIRSKA: 16-22,1-3,7-9, JOVANA DUČIĆA: 3, KAJMAKČALANSKA: 12,18-18A,13-17, KORDUNSKA: 3, MATICE SRPSKE: 10,14,15, METOHIJSKA: 14, MILANA RAKIĆA: 2,6, PARISKA: 5A, SREMSKIH PARTIZANA: 139, STERIJINA: 55-57, ŠUMADIJSKA: 3, TAŠKA NAČIĆA: 4,8,1-5, VINOGRADSKA: 43a-43c,47c-47d, VOJVOĐANSKA: 366-372o,376-378V,382-382A,386B-392m,400A-412g,418-420V,359d,369-369d,373-381F,385-385F
"PRAVI TRENUTAK ZA RAZVIJANJE EKONOMSKE SARADNJE": Vučić se sastao s ministrom spoljnih poslova iz Konga, potpisana dva nova međudržavna sporazuma