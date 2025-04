Međunarodni sajam građevinarstva "SEEBBE 2025", i jubilarni 30. Međunarodni sajam hortikulture "BeoPlantFair"traju do 26. aprila, a njihovo radno vreme je od 23. do 25.aprila od 10 do 19 časova, a u subotu 26. aprila od 10 do 17 časova. Cena pojedinačnih ulaznica je 700 dinara, grupnih 300, a grupne ulaznice za đake i studente su 200 dinara.