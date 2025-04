Sve pijace koje posluju u sastavu JKP "Beogradske pijace", u četvrtak i petak, 1. i 2. maja , radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6 do 19 časova.

Pijaca „Palilula“ radiće u svom režimu rada, od 7 do 21 čas. Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ u četvrtak i petak, 1. i 2. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 19 časova. Pijaca cveća Krnjača takođe uobičajeno, od 8 do 19 časova.