Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Dragoslava Srejovića, na delu od Ulice mitropolita Petra do okretnice "Omladinski stadion", od 5. maja, od 7 časova, do 8. maja u 6 časova doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.