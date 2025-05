Najpoznatija je, mada to nekad zaboravimo, linija 65! Nije bila baš namenjena prevozu do grobalja, ali je vremenom to postala. Zbog blizine Novog groblja postala je najpoznatiji prevoz za ovo najznamenitije beogradsko groblje. Ali, s druge strane, linija povezuje i jedno od najvećih – Novo bežanijsko groblje.