Standardno - Most Gazela, Brankov most i Autokomanda su i ovog jutra najkritičnije tačke za vožnju u Beogradu. Velika kolona vozila u oba smera stvorila se na ovim deonicama.

Na auto-putu između Uba i Lajkovca, zbog radova koji se izvode u oba smera, saobraćaj će u vremenu od 8 do 16 sati do 13. maja biti usporen jer će u dužini od pet kilometara doći do zatvaranja pojedinih saobraćajnih traka.