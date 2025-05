U Ulici Mihaila Avramovića, na delu od Ulice Joce Jovanovića do Miloja Đaka, u subotu, 10. maja, od 15 do 23 časa doći će do potpune obustave saobraćaja, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati izmenjenom trasom, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.