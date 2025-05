Prevaranti sve brže pronalaze kreativne načine da se dokopaju tuđeg novca, a jedan primer iz Beograda deluje kao pravi krimi film koji drži pažnju do samog kraja.

"Bilo je to prošlo leto, sedim u kući, pijem kafu tek sam se probudio i čujem neko kucanje na vrata, otvaram i kaže mi čovek da mu pomognem da upali auto, kaže nešto mu se pokvarilo i neće da upali. Ja onako nerasanjen dolazim do automobila i pokušavam da pomognem čoveku da upali kola", napisao je jedan Beograđanin na Reditu nedavno.

"Prilazi drugi čovek do nas i kreću ova dvojica da se svađaju i deru jedan na drugog oko nekih para, meni u tom trenutku ništa nije jasno i pokušavam da smirim ovu dvojicu umesto da sam samo ušao u kuću i pravio se lud, ja ostajem tu i razdvajam ih. Cela situacija je trajala oko nekih 20 minuta , gde su se oni sve vreme svađali oko nekih para i izmislili celu situaciju da bi meni neko ušao u kuću sa druge strane i pokrao stvari u iznosu od 10.000 evra ", piše on.

"Ja sam podstanar i u tom trenutku nisam imao posao i trebalo je da pređem u drugu firmu da radim i sa ovim novcem koji mi je ukraden trebalo je da premostim dok me ne primi druga firma koja mi nedelju dana nakon toga šalje i-mejl kako nisam primljen. Istekla mi je kirija i morao dam da izađem na ulicu bez dinara i sa mačkom kojoj nisam imao šta da dam da jede", nastavlja muškarac.

"Sve sam izgubio za 20 minuta i želim da obavestim ljude da budu oprezni jer svuda su lopovi i prevaranti koji za sekundu mogu da vam unište život…", zaključio je on.

"Klasično "tipovanje" nekog "ortaka"...džukele...", "U mom selu se kaže - to je neko što je znao", "To je odradio neko ko je znao šta imaš", "Neko iz tvog kruga ljudi se bavi time", "Pa mora da je to uradio neko ko je znao da imaš keš jer se spremaš za novi posao", pisali su korisnici.