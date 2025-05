Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i srpski patrijarh Porfirije obišli su na Kalemegdanu manifestaciju „Beogradski dani porodice”, koja se do 1. juna po treći put organizuje u našem glavnom gradu.

– Meni lično, ali i Beograđanima, izuzetno je važno da smo dobili blagoslov i podršku naše crkve. Kada smo svojevremeno najavili manifestaciju, imali smo problema baš zbog toga što je trebalo da se suprotstavi nakaradnom vrednosnom sistemu, koji je u našem društvu od dosta uticajnih grupa, a neretko potpomognut i od same države, sistemski plasiran dugi niz godina. Mogu da se pohvalim da smo za samo tri godine od manifestacije koja je trajala samo jedan dan sa par događaja došli do toga da traje skoro dva meseca sa preko šesto različitih događaja, priredbi, koncerata, sportskih aktivnosti, edukativnih radionica i drugog kulturno-umetničkog sadržaja. Mnogi postojeći festivali i lepe porodične manifestacije žele da budu sastavni deo „Beogradskih dana porodice”, a to se prvi put 6. aprila desilo i sa Beogradskim maratonom. Manifestacija se ove godine završava 1. juna „Karnevalom brodova”, ali nakon toga počinje „Beogradsko leto”, tako da ćemo se truditi da nastavimo u ovom duhu, dakle, davanjem prilike da ljudi sa svojom decom i porodicom mogu da provedu kvalitetno slobodno vreme u centru grada – rekao je Šapić.