Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski venac, danas od 8 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u Ulici Neznanog junaka, od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Ulice Paje Adamova i u Ulici Đorđa Radojlovića, od Ulice Neznanog junaka do Ulice Vile Ravijojle, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.