ISKLJUČENJA STRUJE U OSAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Pogledajte detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u osam opština.
Stari grad
10 - 14 časova
ĐORĐA JOVANOVIĆA: 1-3,9-13F/8,19, JELISAVETE NAČIĆ: BB,2-10,1-7, PIJACA SKADARLIJA: BB, VENIZELOSOVA: 12-26,1-7, Naselje BEOGRAD: ŽORŽA KLEMANSOA: 2-6,1-11,
Palilula
7 - 17 časova
PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Čukarica
7 - 17 časova
Naselje RUŠANJ: OSLOBOĐENJA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENJA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENJA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENJA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENJA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENJA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENJA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENJA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANJSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica
7 - 17 časova
KOŠUTNJAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENJICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LJUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELJKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANJ: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
Novi Beograd
8.30 - 10.30 časova
ANTIFAŠISTIČKE BORBE : D,bb,69a,77-77D, BULEVAR CRVENE ARMIJE: 1A, JURIJA GAGARINA: bb,BB,2B,12,7,15, SAVSKI NASIP: 9A,
Zemun
9.30 - 18 časova
CARA DUŠANA: 34-74,19-61C, INŽENJERA ATANACKOVIĆA : 2,1-3, NADE DIMIĆ: 2, NOVOGRADSKA: 2-8,1-3, SIBINJANIN JANKA: 44-50,5-17A,
10 - 11 časova
Naselje BATAJNICA: BRAĆE MIHAJLOVIĆ-TRIPIĆ: 6-106,25v,43-45,49-51, BRAĆE SAVIĆA: 2-32,1-23, MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA : 116-160, SEVASTOKRATORA BRANKA : 2-90,1-89, ŽARKA BOKUNA: 2-6,1-11,49,61-103,
Obrenovac 09:00 - 16:00 Naselje Brović: BROVIĆ SELO: 187,191, DONJI KRAJ: 14, DRAGOLJUBA P PETROVIĆA: 6-8A,26,40A,46,78,176,1-7,17,27-27A,41,45,55,63A,71,95,177,191,195, KOD GROBLJA: 8, KOD ŠKOLE: 44, MILUTINA ERAKOVIĆA: 2-14A, MILUTINOVIĆA KRAJ: 168, NEMA NAZIVA ULICE: 106,210,101, RANISLAVA FILIPOVIĆA: 18A,35,149, STANIŠIĆA KRAJ: 104, VLADIMIRA S PAVLOVIĆA: 16,22,66,102,166,178-180,3A,11-13,107,167, ZDRAVKA J MILOSAVLJEVIĆA: 2A,46,72,86,110,132,140A-142,148,186-188,1,183, ŽIVKA S PETROVIĆA: 6A,107, Naselje PIROMAN: BROVIĆ: 213,
Mladenovac
9 - 16 časova
Naselje GRANICE: NOVA 2: 7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): KAJMAKČALANSKA: 1-5,9-11,15-27,33-47, VARDARSKA: 4-34,
Lazarevac
8 - 14 časova
Naselje Sokolovo-prema Petrovićima i naseljeno mesto Trbušnica zaseok Velike Košare-prema Pavlovićima.
"GOTOVA PRIČA! SAD SLUŠAM NAROD KOJI NIJE BAHAT, OSION" Vučić objavio snimak iz Niša: Rekli su da ne smemo da dođemo a mi smo ovde napravili najveći skup ikada