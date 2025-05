Radomir Putnik, prvi srpski visoki oficir sa činom vojvode, bio je istaknuti vojskovođa i strateg. Pod njegovom komandom srpska vojska izvojevala je Kumanovsku, Bitoljsku, Bregalničku, Cersku i Kolubarsku bitku. Poslednja zapovest koju je kao načelnik Štaba Vrhovne komande izdao, bila je naredba o povlačenju srpske vojske preko Crne Gore i severne Albanije na Jadransko more. U poznim godinama i iscrpljen, vojvoda Putnik je posle ovoga potpuno oboleo. Vojnici su ga u specijalno izrađenoj nosiljci, preneli od karaule preko albanskih vrleti, sve do Skadra. Januara 1916. prevezen je na Krf gde je ostao sve do odlaska na lečenje u Francusku. Radomir Putnik je preminuo 1917. godine u Nici, gde je i sahranjen u Ruskoj crkvi.