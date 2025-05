Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju na Trgu republike, na delu od zone raskrsnice sa Makedonskom ulicom (u visini objekta „Dunav osiguranje”) do zone raskrsnice sa Francuskom ulicom (do sredine autobuskog stajališta „Trg republike”), izmenjen je javni prevoz na linijama 32, 32N, 202N i 706N a izmene će trajati do 13. jula.