Ukoliko se to desi u vanbolničkim uslovima, šanse za preživljavanje imaju oni kojima u prvih tri do pet minuta bude pružena pomoć, tačnije ako se u ključnim minutima upotrebi defibrilator - elektromedicinski uređaj koji se koristi prilikom pružanja prve pomoći zbog srčane bolesti, kao što je zastoj otkucaja.

Koliki je tačan broj ovih uređaja na javnim mestima ne može se tačno reći, ali u Crvenom krstu Srbije procenjuju da ih u prestonici ima od 120 do 130.

Njihova cena se kreće od 1.000 do 2.000 evra, a Aleksićeva kaže da to nije mnogo za aparat kojim "kupujemo nečije vreme" do dolaska medicinske službe. Doktorka ističe i stav da bi trebalo da ih bude svuda gde se okuplja veliki broj ljudi.