"E sad, ono što me dodatno 'probudilo', skoro mi je deda u nekom razgovoru rekao, onako malo oprezno ali sa čvrstom verom u to, da mi nismo zapravo njegovi unuci. Da nam je neko drugi otac, a da to zna naša majka (koja se davno razvela od oca i nije živela s nama). Ona to negira, i ranije je u par navrata čvrsto negirala, a i meni sve to deluje kao pokušaj da nas 'isključi' iz priče kad je nasledstvo u pitanju. Mislim, ozbiljno razmišljam da odem da uradim DNK test, samo da njemu dokažem i stavim tačku na tu priču, jer svi ličimo na oca i fizički i po karakteru. A i da pokaže DNK test suprotno, to ne menja meni lično ništa, on ostaje meni otac", dodaje on.