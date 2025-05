Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je danas da će đačka pomoć biti isplaćena do septembra, a da će već od sutra početi podela vaučera za bazene.

- Do početka septembra je ideja da se isplati čitava pomoć. Početak juna, jula, avgusta i septembra će se isplaćivati pomoć. Prošle godine bila je isplaćena do oktobra - navodi Šapić.

- Sa mnom ljudi znaju na čemu su i zašto su. Tako da nemojte da me pitate uopšte kada će spomenik, kada iz Ministarstva kulture daju saglasnost, a čak nemaju hrabrosti ni da kažu "ne damo". Što bi rekao jedan ministar, neću sada da ga imenujem, kad ništa ne radiš, onda najmanje možeš da pogrešiš. To je najsigurnije. Čekaj da se samo reši - kaže Šapić.

"Kašnjenja ima, glavni razlog za to su blokade"

- Evo recimo, baš ispred ovog objekta je zatvorena ulicai i njih niko ne može da pomeri. Isto kao što su ovi drugi pozatvarali pola grada prethodnih šest meseci i to je jedan od glavnih razloga zašto mnogi radovi kasne. Meni smetaju jedni i drugi koji blokiraju radove, koji blokiraju ulice i koji blokiraju normalan život Beograđana . Ja sam srećan kada se dešavaju dobre i ispravne stvari i kada ovaj grad i ova zemlja idu napred, bez obzira kome se pripisuje ta vrsta zasluga. Tako da, to je jedan deo objektivnih okolnosti - kaže gradonačelnik.

On dodaje da je jedan od razloga i to što je bila zima, kao i informacije iz Puteva Beograd koje se nisu dobro iskalkulisale. On je rekao da neće biti dva najavljena kružna toka kod Igumanove palate i Hotela Balkan.