Slušaj vest

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i naredne nedelje daju krv, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova, a akcije su planirane i na terenu.

U ponedeljak, 2. juna, akciji se pridružuju zaposleni u Biblioteci grada Beograda u opštini Stari grad od 11 do 15 časova, a u utorak, 3. juna, zaposleni u osiguranju "Wiener Stadtische" od 10 do 14 i u kompaniji "Amicus" od 11 do 15 časova.

Dan kasnije, 4. juna, transfuziološki autobusi će biti na dve lokacije - u Domu kulture u Barajevu od 9 do 14 i "Belvilu" u Novom Beogradu od 11 do 15 sati, a akciji se pridružuju i zaposleni u Termoelektrani "Nikola Tesla" A od 8 do 13 sati, saopšteno je iz Instituta.

U četvrtak, 5. juna, krv će moći da se da u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova, a akcijama se pridružuju i zaposleni u Ministarstvu finansija i Agenciji za privredne registre. Dan kasnije transfuziološki autobusi će se nalaziti na dve lokacije – "Stari Merkator" od 11 do 15 i Dom zdravlja "Čukarica" od 9 do 13 sati.