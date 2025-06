"Pažnja! Zmija u autu! U ulici Knjeginje Zorke 49, prolaznica je primetila zmiju koja se uvukla u vozilo sa registracijom BG 2155 MT. Osoba je ostavila poruku upozorenja na brisaču, ali delimo informaciju i ovde - za svaki slučaj. Ako je ovo vaš auto ili poznajete vlasnika, proverite vozilo pre nego što uđete! Budite oprezni i podelite dalje kako bi informacija stigla do pravog vlasnika", navodi se na Instagram stranici "moj_beo_grad_".

Oni se nalaze u Bulevaru despota Stefana 119, a možete ih kontaktirati na sledeće telefone: 011/329-3099 (radnim danima od 07 do 22, vikendom od 07 do 15 i praznicima od 08 do 13)