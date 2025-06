Pre par meseci počelo je postavljanje stubova sa oznakama ulica i brojeva na raskrsnicama, pre svega u centralnim gradskim opštinama. To je jedna novina, do sada u Beogradu to nismo imali. Očekujemo da će u sledećih dva, tri meseca biti završeno postavljenje svih tih stubnih nosača sa natpisom ulica i brojeva. Do sada ih je postavljeno više od 200 i to bi trebalo, pre svega, da olakša orijentaciju Beograđanima, a naročito turistima i strancima koji dolaze u naš grad, jer do sada ste morali da bukvalno priđete nekoj zgradi, da bi ste mogli da znate u kojoj se ulici nalazite ili u koju ulicu želite da uđete. Sada ćete o tome moći da se informišete već na određenim raskrsnicama i trotoarima. Takođe, ono što je novina, to je da su svi natpisi ispisani samo ćiriličnim pismom, ali i na engleskom jeziku, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić povodom postavljanja stubova i tabli sa natpisima ulica na ćirilici i engleskom jeziku.