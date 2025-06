Pred nama je najtopliji dan u ovoj sedmici sa temperaturom i do 36 stepeni. Mnogi će spas od vrućine pronaći kraj reke, jezera ili bazena. Koliko god da prija rashlađivanje u vodi, ipak može biti i opasno pošto sezona kupanja nije otvorena.

"Sezona nije počela zato što nisu stvoreni uslovi za bezbedno kupanje. Ono što je osnovni uslov i postulat je kupati se samo na mestima predviđenim za to. U ovom momentu Ada Ciganlija nije predviđena za kupanje, jer ne ispunjava uslove koje treba da ispuni, a onog sekunda kada se to bude desilo javno preduzeće Ade Ciganlije će proglasiti početak sezone - to znači redarska služba, spasilačka služba i svi drugi elementi koji čine da bi sezona bila bezbedna", objašnjava Kerkez.