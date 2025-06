"Zapljusnuo me je talas osećanja. Odgovorila sam suzama, nisam umela drugačije", ovim rečima je jedna sugrađanka Beograda opisala emotivnu scenu koju je zatekla u Nehruovoj ulici u prestonici — a objava je ubrzo pobrala simpatije i na i van društvenih mreža, kada je opisala šta je videla — a pogotovo zbog čega!

- Na pešačkom prelazu kod Doma zdravlja u Nehruovoj ulici, kod bloka 44, nailazim na bračni par. Ona u kolicima. Jutros su poneli 2 mala džaka cementa, kantu vode i špahtlu . I on je cementirao trotoar na pešačkom prelazu. Kaže, upadaju joj točkovi od kolica je je tu rupa.. Pa popravlja da ona može lakše da prođe kolicima - objasnila je Dušanka u svojoj objavi na Fejsbuku.

Kako je dodala, nije ni svesna koliko je to ljubavi u tom čoveku, a tek u njima.

- Ne znam da li je pre toga okretao telefone beogradskih komunalnih službi. Ne znam da li mu se neko javio. On nije čekao. On je uradio šta je on mogao i umeo. I čekaće da se osuši, da ona može bezbedno da prođe kolicima. Naklon i divljenje. Pokazao je. Blago njima!