Zbog održavanja manifestacije „ Beogradsko leto 2025 “ - „ Trofej Beograda - Beogradski pobednik “, u Bulevaru Nikole Tesle , na delu od kružnog toka kod Ušća do zone raskrsnice sa ulicom Trešnjinog cveta (biće omogućeno desno skretanje iz Bulevara Nikole Tesle u ulicu Trešnjin cvet), u subotu 07.06.2025. god. u periodu od 08:00 do 17:00 časova , menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način :

- u smeru ka Zemunu: Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Džona Kenedija - Bulevar

Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

- u smeru ka centru grada: Bulevar Nikole Tesle - Trešnjinog cveta - Bulevar Mihajla

Pupina - Brankov most i dalje redovnim trasama.

- Vozila sa linije 9A saobraćaće u oba smera:

- Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom.