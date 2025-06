- Planirano otvaranje kupališne sezone je oko 20. juna. Pripreme su završne i u toku, ali malo su nas poremetili vremenski uslovi. Čekamo da temperatura vode dostigne 22 stepena, što je dovoljno za bezbedno kupanje. Trenutno naši posetioci ulaze u jezero, ali apelujem da se to ne čini jer spasilačke službe još uvek nisu na kulama, a ni dežurne ekipe hitne pomoći nisu prisutne.

- Sa početkom sezone planirana je besplatna školica plivanja za decu, i to za početni i napredni nivo, u bazenu za neplivače na prvoj plaži. Već su u toku i aktivnosti za treće doba, svake nedelje od 10 časova kod sudijskog tornja. Iako se nazivaju tako, nisu ograničene godinama, lagana šetnja oko Ade i vežbe su prilagođene svima.

Dodala je da su svi sportski tereni na Adi uređeni, osvetljeni i besplatni, kao i da građani mogu koristiti biciklističke staze, teretane na otvorenom i druge sadržaje, ali bez ulaska u vodu do početka sezone.

- To se dešava. Mi ne možemo uvek da vidimo ko to radi. Ovo nije samo kuća javnog preduzeća, ovo je kuća svih građana. Trebalo bi da poštujemo pravila ponašanja kao kad odemo nekome u goste. Ne mogu da shvatim potrebu da se nešto polomi. Mi se trudimo da uredimo Adu, a neko dođe i sve to uništi. Apelujem,nemojte da rušite ono što je zajedničko. Ako imate predlog, sugestiju, uvek smo dostupni, mailovi su istaknuti.