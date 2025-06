Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u utorak, 10. juna, od 8 do 24 sata, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice kneza Mihaila, od Vuka Karadžića do Pariske ulice, kao i u Rajićevoj ulici, na potezu od Ulice kneza Mihaila do Gračaničke ulice.