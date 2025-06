- Projekat najavljen pre dve godine, nažalost, dugo je trajao, kako to obično biva sa javnim nabavkama, zbog obaranja nabavke i žalbi. Ali, kako sam i ranije govorio, to što negde ima problema ne znači da ćemo odustati ni od jedne stvari za koju verujemo da je dobra i ispravna. Očekujemo da će do 1. septembra biti isporučeno i instalirano 11.500 prečišćivača u svakoj prostoriji vrtića, osnovnih i srednjih škola u Beogradu - rekao je Šapić.