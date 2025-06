- Školu pohađaju deca nižih razreda i svaka generacija ima po jedno odeljenje. Zanimljivo je to da dok se broj dece u ostalim školama u prigradskim naseljima smanjuje, u ovoj školi raste. Četiri uciteljice plus dve uciteljice iz boravka učinile su da sve veci broj roditelja i sa drugih opština upisuje decu u ovu malu školu. Ove godine ce prvi put upisati 30 đaka prvaka. To je škola u koju deca rado odlaze, gde mole roditelje da ostanu do kraja rada boravka, gde se uveče svi iz kraja ponovo okupljaju u dvorištu jer drugog igrališta nema. Humanitarni bazar na kojem su deca i roditelji prodavali razne ukrasne predmete koje su deca pravila u boravku, ali i kolače i posluženje koje su napravile mame i bake pokazao je da meštani imaju volju i želju da škola produzi svoj vek postojanja. Druženje i program su trajali skoro 3h. Tolika je želja da se nesto važno učini za školu. Nastupili su KUD “Milan Dj Milicevic”, KUD Ripanj, karatisti iz Poletarca kao i brojni učenici ove skole koji su izvodili muzički program. Akcija ce biti još jer ideja ima puno - rekla nam je mama Dragana Milicevic cije dete pohadja ovu skolu.