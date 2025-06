Batutova, od Hektorovićeve do Svetog Nikole,

Dimitrija Tucovića, parna strana, od Batutove do Hadži Mustafine,

Dmitrija Tucovića, neparna strana, od Batutove do Varovničke,

Ante Bogićevića i

Preševska, od Batutove do Učitelja Miloša Jankovića.