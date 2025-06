Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u četvrtak, 19. juna 2025. godine, od 8.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Cerske ulice, od Maksima Gorkog do Vardarske i Grahovskoj, na potezu od Cerske do Šumatovačke ulice.