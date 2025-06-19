DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Isključenja zbog radova u čak 9 opština
BEOGRAD - EDB Beograd za danas je planirala isključenja zbog najavljenih radova.
Spisak ulica bez struje
Stari grad
22:00 - 23:59 BALKANSKA: 7,
Zvezdara
09:00 - 12:00 VLADIMIRA GORTANA: 30,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ATOVI NOVA 1009: 12-26,30,34B-34V,38,3,9,15-25,29-35, ATOVI NOVA 1010: 4,30B,31-33, ATOVI NOVA 1012: 1-7,11A, ATOVI NOVA 1013: 2-6,10-12,16-18,1-11,15, ATOVI NOVA 1014: 1-5, ATOVI NOVA 1015: 2-6,10-14B,18,22-36B,1,9-9A,25-27,31-31B, EFESKA: 30I,58,92,106-108,33-57,67A,77-79,87,185B-187Z, LEPAVINSKA: 2-2M,10,18,24,5A-5B,13, PUT ZA OVČU: 30B,46-48B,174B/2,186D-188,244D,248,252-254,260-262,266-266A,270,302,43,91C-1,97E-97Ž,169-169P,175B,185G-189,193A,219-221B,225-225A,229, SIME MILUTINOVIĆA SARAJLIJE: 157A-157V,169J-169R, SLATINA NOVA 1013: 2B, VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 14,1,5,9-15, ŽIVOJINA PAVLOVIĆA: 22,50,5A,11,27-27A,55,193A, Naselje BORČA - Atovi: VOJVOĐANSKIH SALAŠA: 4A, Naselje OVČA: EFESKA: 76E-78E, OVČANSKI PUT: 46,1-1B,221,225B,231A, RATAČKA: 20-22,46A-46E,184B,220,260,187B-187M,191,
Voždovac
10:00 - 16:00 Naselje RIPANj: PUT ZA BOŠNjAKE 2 DEO: 2,12-14,1-7A,13-17A,21A-25, PUT ZA STUBLOVE 2 DEO: 12,
Rakovica
09:00 - 16:00 ALANA TJURINGA: 4-6,12-14,5-11, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16,3-5,9-13,17-21, DARJE KOROPKINE: 8-10,14-16,5-15, DELFE IVANjIĆ: 4-14, GUSLARA PERUNA: 14A,39-51,55-57, IGNjATA BAJLONIJA: 2-8,1-7, KEISUKE OBA: 6,10,1-11, LEKSA SAIČIĆA: 4-8,1-5,9-11, MIHAILA IVANjIKOVA: 2-10,5-11, OLIV KING: 4-12,20,24-26,13-23, PATRIJARHA DIMITRIJA: 24, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G,75G-79G, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6,10-10,14,1,5-7,11, Naselje BEOGRAD: MILjAKOVAČKA: 10-12,16-16A,22-26,30-30A,25-27V, MILjAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38,1A-5,9,13,17-19,23-27A,31-35A,39-45, MILjAKOVAČKO BRDO: 6-10,14,18-22,34-40,3,7-7G,11,19-23,69,
Zemun
08:00 - 18:00 CVIJIĆEVA: 12,16, JAKŠIĆEVA: 6-10,11-21, SLOVENSKA: 20-46,13,17-27,31-33, ŽELEZNIČKA KOLONIJA: 8-20,26-28,9-19,27,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 74F,124-124D,128-128,132-136B,144-144A,148-158,164,131-147,153-157,175, ULICA 2: 4,12, ULICA 3: 2-4,3,9-11, ULICA 11: 3, ŽIVE BORJANOVIĆA: 56-58,
Mladenovac
09:00 - 16:00 Naselje CRKVINE: DESPOTA STEFANA LAZA: 17,29, Naselje MARKOVAC: MARKOVAC: 17A,
00:00 - 00:04 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BRAĆE BADžAK: 2,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljena mesta sela: Ratkovca,Virovca i Markove crkve.
Kurir.rs
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