DELOVI 5 BEOGRADSKIH OPŠTINA DANAS BEZ STRUJE: Isključenja počinju u osam sati, proverite da li je vaša ulica na spisku
EDB Beograd za danas je planirala isključenja zbog najavljenih radova.
Ovo je spisak ulica.
Vračar
10:00 - 14:00 STOJANA PROTIĆA: 58,47,
Voždovac
09:00 - 17:00 DANIJELOVA: 17,21-25,
Voždovac
09:00 - 14:00 RADE KONČARA: 2B-4,8-10,22,1-11,21-25,
Novi Beograd
08:00 - 18:00 ANTIFAŠISTIČKE BORBE : BB,BB,1-13, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 99-109,115A-115Ž,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: ČETVRTOG APRILA 1 DEO: 9, DEVET JUGOVIĆA: 32,31, FILIPOVIĆA KRAJ: 34B,5-5F, MAJDANSKA: 51B, OMLADINSKA: 5G-5M, POSAVSKIH NORVEŽANA: 106B, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 29, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 5N, Naselje ZVEČKA: FILIPOVIĆA KRAJ: 36A,5B-5E,45, POTICA VOĆE 2.DEO: 6B,5A-5F,65N, VOĆE POTIĆA: 5A,35,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Grabovac: BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 242E,280A-280B,219, BRDO: 198,214-218,222,226-228A,232,238-244,258-266A,280-280A,354-356,366,412,191C,215,221-221A,225,231,235-245,255,259-263,355-359,371,411, ĆANIĆA KRAJ: 442,522, CIGANI: 370-372,398,406A-406C,410A,418,135,327,373,383,395, DONjI KRAJ: 2,54A-54C,68,116,346,370,416,440-446,452-454,464,468-470,474-476A,494-496,500-510,514,520,524-526,530-530A,538C-540A,544-544A,550,556-560,564,568-570,574-576,580,588-590,598-600,652-654,658,666-674,680-686,690-690A,694-696,1,5,21,65G,83A,95A,195D,405,417C,427B,441,445-451,457-459,465,471A-475,487,493A-497,501,507-517,521,525-531,543-545,549-553A,557,561-571,579-589A,597,613G-617,629-629A,647,651-653,657-659,663-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 692, GORNjI KRAJ: 0,472, GRABOVAC: 2,1, KOD ŠKOLE: 554, KOD T.S: 679, MATIĆA PUT: 218,256, MUZIČKA KOLONIJA: 320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,333,367,371,377,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,386,400,664,259-259A,279-279B, VIDANSKI KRAJ: 444,87,
Surčin
08:30 - 17:00 Naselje SURČIN: BRAĆE PUHALOVIĆ: 2-28,32-36B,1-11,15-31,35-39, VOJVOĐANSKA: 82-84,75-79.
PREDSEDNIK VUČIĆ DIREKTNO IZ ABU DABIJA: Ako cena nafte ostane na ovom nivou, u petak bismo značajno morali da povećamo cene derivata