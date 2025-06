Slušaj vest

Beograđani i turisti i ovog leta imaju bogat izbor kada je u pitanju osveženje u glavnom gradu. Od sportskih centara do luksuznih otvorenih bazena, cena karata varira – ali i dalje postoji ponuda za svačiji džep.

Donosimo vam kompletan vodič kroz bazene u Beogradu za leto 2025. godine, sa aktuelnim cenama i radnim vremenom.

Olimp bazen

Adresa na kojoj možete naći ovaj bazen je Vjekoslava Kovača, broj 11.

Cena za jutarnje kupanje od 6 do 9.30h je 700 dinara (ležaljka i kafa gratis)

Cena za dnevno kupanje (10-19h) na Olimpu je 600 dinara

Za popodnevno kupanje od 17 do 18:45h – 400 dinara

Cena za noćno kupanje na Olimpu je 700 dinara, ali moraju biti vremenski uslovi kako bi noćno kupanje bilo dozvoljeno. Obavezno je da temperatura tri dana zaredom prelazi 28 stepeni, a temperatura vode iznad 24 stepena;

Cena karte za decu do 7 godina iznosi 100 dinara, a deca mogu ući na bazen Olimp samo uz pratnju makar jedne odrasle osobe;

Celodnevna karta iznosi 800 dinara

Radno vreme bazena Olimp je od 6 do 19 h, dok noćno kupanje, ukoliko je odobreno, traje od 21 sat do ponoći.

Bazen Tašmajdan

Tašmajdan bazen se nalazi na adresi Beogradska, broj 71.

Radno vreme otvorenog Taš bazena

Smene su organizovane u sledećim terminima:

6 – 9 časova

10 – 19 časova

20.30 – 23 časa

Cena karata

Karta za jutarnje plivanje (6 – 9 h): 600 dinara

Dnevna karta (10 – 19 h): 600 dinara

Poludnevna karta (od 15 h): Cena od 15 do 19 časova iznosi 500 dinara

Za najmlađe: Za decu od 3 do 10 godina 300 dinara deca do tri godine: besplatno.

Karta za noćno plivanje (20.30-23 h): 600 dinara

Treba napomenuti da na otvorenom bazenu ne postoji mogućnost plaćanja karticama.

Bazen Banjica

Adresa na kojoj možete naći ovaj bazen je Crnotravska, broj 4.

Ovaj bazen tokom leta radi svih 7 dana u nedelji, a radno vreme je od 10h-19h.

Cena dnevne ulaznice iznosi 600 dinara a u ponudi nema poludnevnih ulaznica.

Deca od 2 do 10 godina mogu ući uz pratnju odraslih, a cena karte za mališane iznosi 350 dinara.

Cena dnevne porodične karte iznosi 1.200 dinara.

Za osnovce i srednjoškolce koji umeju da plivaju obezbeđen je besplatan jednočasovni jutarnji termin radnim danima od 8 do 9 časova, dok je termin za besplatnu školu plivanja od 9 do 10 časova ujutru, svakog radnog dana.

Bazeni Košutnjak

Otvoreni bazeni Košutnjak nalaze se na adresi Kneza Višeslava, broj 72.

Radno vreme je plivališta je od 10-19h svakog dana, a noćno kupanje je dostupno nakon dnevnog radnog vremena, kada vremenski uslovi budu zadovoljavajući.

Dnevna karta na Košutnjaku iznosi 600 dinara za odrasle;

Poludnevna karta (od 15 h) iznosi 480 dinara;

Deca do 7 godina mogu doći uz pratnju roditelja po ceni od 300 dinara;

Bazen 25. maj

Radno vreme otvorenih bazena na Koštnjaku tokom leta je od 10-19 h radnim danima, i od 09h-19h vikednom.

Deca mlađa od 12 godina koja nemaju pratnju roditelja, neće moći da uđu na ovaj bazen.

Cena dnevne karte za odrasle iznosi 600 dinara

Cena poludnevne karte, od 16h iznosi 450 dinara

Vikendom je cena ulaznica identična kao i radnim danima

Trudnice će cenu karte plaćati 400 dinara, a ukoliko dođu nakon 16 časova cena iznosi 300,00 RSD

Osobe sa invaliditetom moraće da izdvoje 350 dinara

Cena karte za decu od 5 do 12 godina iznosi 350 dinara

Karta za penzionere i ove letnje sezone iznosiće 450 dinara

Bazen 11. april

11. april bazen možete naći na adresi Autoput 2, Novi Beograd.

Radno vreme otvorenih bazena je od 8.30 do 19 časova, svakog dana, do 31. avgusta. Kao i na ostalim otvorenim bazenima, noćno kupanje će biti omogućeno kada vremenski uslovi budu to dozvoljavali, odnosno, kada temperatura vazduha bude iznad 28 stepeni.

Dnevna karta za odrasle iznosi 600 dinara

Poludnevna karta, od 17h, iznosi 300 dinara

Noćno kupanje (21 – 23 h) iznosi 600 dinara

Treba napomenuti i da svako ko poseduje Beogradsku personalizovanu karticu može besplatno da uđe na sve pomenute bazene.

Saveti pre dolaska na bazen

• Obavezno ponesite kapu za plivanje na sportskim bazenima

• Neki kompleksi ne dozvoljavaju unošenje hrane i pića

• Najveće gužve su od 12 do 16 časova – idealno vreme je jutro ili kasno popodne