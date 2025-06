Besplatne muzičke radionice biće organizovane od 7. do 11. jula u Kulturnom centru „ Čukarica ”, u saradnji sa Modernom muzičkom radionicom, saopšteno je iz ovog centra.

Na programu su četiri radionice: gitare (za decu i mlade uzrasta od sedam do 14 godina), klavira (za decu i mlade uzrasta od sedam do 14 godina), solo pevanja (za mlade iznad 13 godina), kao i „muzikaonica” (za decu od pet do devet godina).