Pripadnici pontonirskih jedinica Vojske Srbije završili su postavljanje pontonskog mosta preko Dunava, od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva, koji će omogućiti građanima Beograda da i ovo leto provedu na dunavskoj plaži Lido.

Pontonski most je dužine 332 metra i moći će da ga koriste pešaci i vozila ukupne mase do 20 tona. Tokom prevoženja elemenata mosta rekom iz matičnog garnizona u Šapcu i njegovog postavljanja uvežbavane su radnje i postupci u realizaciji namenskih zadataka pontonirskih jedinica, čime je dodatno unapređena njihova osposobljenost.

Most je juče predat na upotrebu turističkoj organizaciji Gradske opštine Zemun, a kako bi se obezbedila potpuna sigurnost za sve korisnike, zadejstvovana je dežurna posada koja će, dvadeset četiri časa dnevno sedam dana u nedelji, brinuti o bezbednosti i održavanju pontonskog mosta.

Pripadnici Vojske Srbije godinama unazad premošćavaju Dunav od zemunske obale do Velikog ratnog ostrva, na veliko zadovoljstvo građana Beograda. Pontonski most će i ove godine biti u funkciji do kraja avgusta, kada sledi njegovo rasklapanje i prevoženje u matični garnizon.