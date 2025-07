Tokom vikenda, pripadnici Vojske Srbije iz sastava Rečne flotile postavili su pontonski most koji povezuje Zemunski kej sa Velikim ratnim ostrvom. Most je predat na upotrebu Turističko-kulturnoj organizaciji Gradske opštine Zemun, čime je građanima omogućeno da lako pristupe jednoj od najpopularnijih letnjih destinacija u Beogradu, plaži Lido .

Most koji povezuje kej sa ostrvom dužine je oko 345 metara, a nosivost mu je do 20 tona. Kako je navedeno, pešaci mogu prelaziti most svakog dana od 9 do 19 časova, dok je prelazak motornim vozilima dozvoljen samo uz posebnu dozvolu.