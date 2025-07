U prethodne dve godine na teritoriji opštine uređeno je 1.800 prostora za parkiranje, od čega je 1.100 rekonstruisano, a više od 700 parkinga je novoizgrađeno. Radovima na izgradnji ili uređenju parkinga obuhvaćene su gotovo sve lokacije na teritoriji opštine. Tako je u Ulici Arsenija Čarnojevića od broja 170 do broja 174 i u Ulici narodnih heroja od broja 38 do broja 40a, rekonstruisano 15 i dograđeno 30 novih parking-mesta. U blokovima 44 i 45 rekonstruisano je oko 400, dok je između blokova 44 i 70 dograđeno novih 50 parking-mesta. Na potezu od Bloka 61 do 64 izgrađeno je oko 440 novih parking-mesta, dok su stanovnici blokova 70 i 70a dobili oko 400 rekonstruisanih mesta za parkiranje.