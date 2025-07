Prestonica broji oko 100.000 dece uzrasta do šest godina, od kojih više od 86.000 ide u vrtiće. To je najveći obuhvat dece predškolskim obrazovanjem, s obzirom na to da ih je pre deset godina bilo oko 47.000.

Uz odbijenicu da nije bilo mesta u državnom obdaništu, roditelji imaju pravo na subvenciju iz gradske kase u iznosu od 33.000 dinara.