- U toku su radovi na Trgu Republike na kružnom toku. Radovi su planirani da se završe 13. jula, za tri dana, ali po svemu sudeći to neće biti tada završeno, budući da su bile jako visoke temperature, radnici nisu mogli prosto da rade ovde na otvorenom, ali naravno radovi su sada u toku, tako da uskoro možemo da očekujemo i kraj. Ovde u ovom delu grada trenutno nema gužve.

- Kada govorimo o servisnim informacijama, za danas nisu najavljeni radovi na vodovodnoj mreži, a što se tiče struje, danas će u periodu od 9 do 17 časova, bez struje biće Beogradske opštine Čukarica, Novi Beograd, Zemun, Obrenovac i Surčin. Pozivam sve naše gledaoce da dođu do instituta za transfuziju krvi u periodu od 7 do 19 časova i doniraju krv kako u samom institutu tako i na još tri lokacije: na Voždovcu u naselju Stepa Stepanović, na Novom Beogradu kod Starog Merkatora i u Obrenovcu kod Crvenog krsta.