- Beograd se već probudio i biće ovo lep i sunčan dan. Danas je maksimalna temperatura do 25 stepeni i vraća nam se pravo letnje vreme koje svi željno očekujemo. Saobraćaj na Slaviji se odvija bez zastoja, a tako je i u Beogradu na svim ključnim saobraćajnicama i mostovima. I dalje su u toku radovi na Trgu Republike, pa se apeluje na sve vozače da budu oprezni - kaže Mitić i dodaje:

- Lekari hitne pomoći su u protekla 24 sata obavljali 206 intervencija, od kojih 55 na javnim mestima. U toku noći 23 lekarske ekipe su obavile intervencije, od kojih 17 na javnim mestima. Bez struje će od 08:30 do 14h biti deo Čukarice, Rakovica od09h do 15h, Petlovo brdo takođe, Novi Beograd od 08.30 do 12:30h.