Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ada Huja, Paradajz ostrvo uz Višnjicu do Bele stene, Hajd Park, Topčiderski park, Šumice, Banjička šuma, Centralno groblje, Ada Ciganlija, Makiš, Košutnjak, Topčider, Vojni put, Zemun Gornji grad, Zemun Donji grad, Kalvarija, Novi grad, KBC, Save Kovačević, Sutjeska, Bački Ilovik, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Altina, Zemun polje, Plavi Horizonti, Školsko dobro, Batajnica i Šangaj.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Ekipe JKP „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati.