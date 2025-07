Dragutin Gavrilović je ukazom je 14. oktobra 1915. godine unapređen u čin potpukovnika. Dragutin Gavrilović je učestvovao u povlačenju preko Albanije i u borbama na Solunskom frontu. Iz tog vremena sačuvan je oglas u Beogradskim novinama iz 1916. godine u kojem „Dragutin P. Gavrilović, pešadijski potpukovnik iz Čačka, izveštava svoju suprugu Darinku, da je zdrav i želi da mu javi preko „Beogradskih Novina“ kako je sa zdravljem i kako su deca. Njegov brat Milutin zdrav.“ Posle proboja Solunskog fronta, bio je komandant mesta u Novom Segedinu, Velikoj Kikindi i Vršcu. Čin pešadijskog pukovnika stekao je 1920. godine. Do izbijanja Drugog svetskog rata bio je šef Administrativnog odseka generalštabnog odeljenja Ministarstva vojske i mornarice, i profesor na Vojnoj akademiji. U Drugom svetskom ratu 1941. godine, u Aprilskom ratu, prilikom povlačenja do Sarajeva, zarobljen je i odveden u logor u Nemačku. Teško bolestan, po povratku iz zarobljeništva 1945. godine, ubrzo je preminuo. Umro je u svom stanu na Slaviji, 19. jula 1945, u siromaštvu u krugu porodice. Sahranjen je u staroj uniformi pukovnika Jugoslovenske kraljevske vojske, u grobnici svoje rođake na Novom groblju u parceli br. 11. U ime oficira 32. klase Vojne akademije na sahrani je govorio pukovnik Aleksandar Todorović. Nije sahranjen uz vojne počasti kako bi to dolikovalo, ali je zato 1962. godine grobnica u kojoj počiva oslobođena plaćanja u znak zahvalnosti za zasluge prema Otadžbini.