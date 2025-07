Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i sledeće nedelje daju krv , a osim u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39 i gde se krv može dati radnim danom od 7 do 19 sati i subotom od 8 do 15 sati , akcije su planirane i na terenu.

U utorak, 22. jula, transfuziološki autobus će se nalaziti ispred "Starog Merkatora" od 10 do 14 časova, dok se u četvrtak, 24. jula, krv može dati na dve lokacije: u Biblioteci "Despot Stefan Lazarević" u Mladenovcu od 9 do 15 sati i Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.