Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Pariske komune, u delu od ulice Tošin bunar do Ulice Radoja Dakića, GO Novi Beograd, u vremenskom periodu od 19. 07. do 25. 07. 2025. godine doći će do zauzeća kolovoza obe desne saobraćajne trake u ulici Pariske komune (gledano u smeru ka gradu), saopštio je Sekretarijat za javni prevoz.